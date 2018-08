Flyangrepet mot skolebuss i Jemen skal granskes

NTB utenriks

. Både FN og USA har krevd en forklaring, og fredag kom en talsmann for den såkalte koalisjonen med en forsikring om at hendelsen straks vil bli gransket. Resultatet av granskingen vil bli lagt fram så snart det er klart.

FNs sikkerhetsråd skulle møtes fredag for å drøfte angrepet.

Koalisjonen er en gruppe muslimske land, som med støtte av USA, kjemper mot Houthi-opprørerne. Disse landene er Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait, Egypt, Marokko og Sudan.,

Bussen med barn ble bombet nær Dahyan-markedet i Saada-provinsen torsdag. Den internasjonale Røde Kors-komiteen bekrefter at ett av sykehusene de støtter i området, mottok 29 drepte barn, alle under 15 år.

Dette bekreftes av lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten, Geert Cappelaere, som opplyser at 30 barn også ble såret i flyangrepet.

Fordømmes

Det saudiledede flyangrepet mot en buss med barn fordømmes av hjelpeorganisasjoner som Redd Barna.

– Dette er enda et eksempel på de åpenbare overtredelsene av internasjonale humanitære regler, som vi har sett i Jemen de siste årene. Vi har sett alt fra skruppelløse og uproporsjonale angrep på sivilbefolkningen, til at sivilbefolkningen nektes humanitær hjelp og til at utsulting blir brukt som et strategisk virkemiddel, sier hjelpeorganisasjonens talskvinne i Jemen, Sylvia Ghaly.

Krever gransking

FNs generalsekretær António Guterres krever umiddelbar og uavhengig gransking, og det samme gjør USA som bistår Saudi-Arabias krigføring i Jemen i form av våpenleveranser, tankfly, etterretningsinformasjon og annen operativ støtte.

– Vi ber den saudiledede koalisjonen gjennomføre en grundig og åpen etterforskning av hendelsen og tar alle troverdige meldinger om sivile tap svært alvorlig, sier talskvinnen Heather Nauert.

Houthi-opprørernes leder Mohammed Ali al-Houthi slutter opp om FNs krav om gransking og lover all nødvendig bistand.

Krigsforbrytelser

Over 60.000 mennesker er drept eller såret siden Saudi-Arabia med støtte fra USA gikk til krig mot Houthi-opprørerne i spissen for en regional allianse i mars 2015.

Amnesty International og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, gjort.

Krigen har hatt katastrofale følger og drevet millioner på flukt. 22 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp utenfra, og 8 millioner av dem lever ifølge FN nå på randen av hungersnød.

Halvparten av Jemens skoler og sykehus er bombet i grus, og Saudi-Arabia har innført blokade som gjør det svært vanskelig for omverdenen å komme landets befolkning til unnsetning.

