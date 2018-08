NTB utenriks

Bank of England hevet i forrige uke styringsrenta for andre gang siden finanskrisen, med henvisning til at pilene nå peker oppover.

Veksten i det britiske nasjonalproduktet tilskrives delvis varmt vær, noe som fikk fart på byggeaktiviteten og britenes forbruk.

Veksten i Storbritannia er fortsatt lavere enn i de fleste andre større industriland, og det råder fortsatt stor usikkerhet knyttet til landets beslutning om å forlate EU.

(©NTB)