17-åring tiltalt for å ha drept ti personer i skoleskyting i USA

Dimitrios Pagourtzis er også tiltalt for å ha gått til angrep på en offentlig ansatt, etter at han åpnet ild mot medelever og en politibetjent som jobbet på skolen. Sistnevnte overlevde.

Angrepet var årets dødeligste siden skoleskytingen i Florida i februar, som førte til økt oppmerksomhet fra tenåringer rundt kampanjer for våpenkontroll.

I henhold til straffeloven i delstaten Texas vil Pagourtzis automatisk dømmes til fengsel på livstid om han blir funnet skyldig, men siden han er under 18 år har han mulighet til å søke om prøveløslatelse.

Motivet er fortsatt uklart, men ifølge enkelte skal han ha blitt mobbet av medelever. Texas-guvernør Greg Abbott har tidligere sagt at Pagourtzis fikk våpnene han hadde med seg, ei hagle og en .38 revolver, fra faren sin, som eide dem på lovlig vis. Ifølge vitner skjøt tenåringen i 10–15 minutter, inkludert en skuddveksling med politiet, før han overga seg. Abbott hevder 17-åringen skal ha ment å ta sitt eget liv, men at han sa til politiet at han ikke klarte å gjøre det. Ifølge etterforskningen skal Pagourtzis' dagbøker ha vist planer for gjennomføringen av angrepet.

Texas-guvernøren har forslått å innføre mer bevæpnet politi på skolene etter hendelsen, men da han foreslo å skjerpe noen av våpenlovene i delstaten, møtte han kraftig motbør.

Saken er foreløpig ikke berammet.

