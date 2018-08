Norgesklare Britney Spears får slakt i Danmark

NTB utenriks

Konserten på Smukfest i Skanderborg onsdag var så dårlig at avisen B.T.s anmelder mener betalende tilskuere bør be om å få tilbake pengene.

– For en omgang skjærende, upersonlig frikshow den lengst forfalne amerikanske popstjernen leverte, lyder anmeldelsen.

Videre skriver anmelderen at hun tidlig i konserten spilte noen mislykkede versjoner av megahitene «Oops! I Did It Again» og « … Baby One More Time». Deretter skal folk ha begynt å forlate konsertområdet med nesten 45 minutter igjen av opptredenen.

«Nærmest tragisk»

Ekstra Bladet gir Britney én stjerne, den laveste karakteren på avisens skala.

– En gang var Britney Spears en av popverdenens aller største stjerner. Sånn er det ikke lenger, skriver Ekstra Bladets anmelder.

– Gjennom 90 smertelig lange minutter fikk man vondt av både Britney, publikum og seg selv. Det var nærmest tragisk.

Også avisen Jyllands-Posten gir konserten én stjerne. Deres anmelder er usikker på om man skal le eller gråte av det hele.

Fotoforbud

Nesten 20.000 tilskuere er ventet når 2000-tallsstjernen inntar Telenor Arena sammen med artisten Pitbull fredag kveld. Konserten ble utsolgt på tre timer, ifølge arrangøren Live Nation.

Britneys management har nedlagt fotoforbud for pressen, hvilket har ført til voldsomme klager.

I en felles pressemelding fra NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, TV 2 og Aftenposten bes Live Nation om å gi full redaksjonell tilgang til sine arrangementer. Redaksjonene mener arrangøren legger føringer for pressefriheten.

(©NTB)