Militante på Gazastripen stanser rakettangrep mot Israel

NTB utenriks

– Begge parter stanset avfyringene klokken tolv torsdag. Denne runden av eskalering er over, heter det i en felles uttalelse fra lederne i de ulike militante gruppene på Gazastripen.

En Hamas-kilde bekrefter det samme, men Israel har så langt ikke kommentert den nye utviklingen.

Meldingen kommer etter at angrep mellom partene har skapt frykt for en eskalering mot krig i området.

Den siste utviklingen begynte tirsdag da to medlemmer av Hamas-bevegelsens væpnede gren Ezzedine al-Qassam-brigadene ble drept i et israelsk droneangrep på Gazastripen. Hamas sverget hevn.

Israel hevdet onsdag at israelske arbeidere ble skutt mot. Israel svarte slo tilbake mot en av Hamas sine poster like etterpå. Senere onsdag ble to israelere såret i rakettangrep mot byen Sderot. Den israelske hæren innledet deretter nye angrep mot Hamas-mål på Gazastripen.

Ifølge hæren har rundt 180 raketter blitt skutt fra Gazastripen mot Israel mellom onsdag og torsdag morgen. I samme tidsrom har Israel rammet over 150 Hamas-mål. Tre palestinere er blitt drept og sju israelere såret.

(©NTB)