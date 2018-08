Forskere spår færre orkaner i Atlanterhavet

NTB utenriks

Forskerne ved USAs føderale etat for hav- og atmosfæreforskning (NOAA) forventer at mellom ni og tretten stormer blir kraftige nok til å få sitt eget navn i løpet av årets orkansesong. Av disse blir mellom fire og sju orkaner.

Anslaget er lavere enn spådommen fra tidligere i år. Da spådde NOAA et 2018 med opp til 16 navngitte stormer og mellom fem og ni orkaner.

– Forholdene i sjøen og atmosfæren tilsier at orkansesongen i Atlanterhavet blir mindre voldsom enn det vi anslo i mai, heter det i NOAAs vurdering.

Det oppdaterte anslaget for kommer etter et fjorår der ti orkaner oppsto i Atlanterhavet. Flere av orkanene rammet de karibiske øyene og USA, et land som ble påført orkanskader for rundt 306 milliarder dollar.

Så langt i år er det registrert fire navngitte stormer, derav to orkaner. Orkansesongen varer fram til den 30. november.

