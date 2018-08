Folkevalgte i Argentina sa nei til selvbestemt abort

NTB utenriks

Etter en debatt som varte i over 15 timer, ble forslaget nedstemt natt til torsdag lokal tid.

38 senatorer stemte mot, 31 støttet lovendringen, mens to avsto fra å stemme.

Titusener av tilhengere og motstandere av selvbestemt abort var til stede utenfor kongressbygningen i Buenos Aires mens debatten pågikk. På hver sin side av plassen foran bygningen fulgte de debatten på storskjermer.

Tilhengere gråt da resultatet var klart, mens abortmotstandere jublet og sendte opp fyrverkeri.

Sammenstøt

Etter en stund oppsto det sammenstøt mellom mindre grupper av demonstranter og politifolk. Tilhengere av lovendringen kastet steiner og flasker, og politiet svarte med tåregass.

Underhuset i den argentinske nasjonalforsamlingen vedtok i juni en lovendring som åpnet for selvbestemt abort innen 14. uke. Avstemningen i underhuset var nervepirrende, og resultatet ble til slutt 129 mot 123 stemmer.

President Mauricio Macri varslet at han ville godkjenne lovendringen hvis den også fikk flertall i senatet.

– Uansett hva resultatet blir, så vinner demokratiet i dag, tvitret Maci, som selv er abortmotstander, før avstemningen.

Katolsk motstand

Per i dag er abort i Argentina kun tillatt i tre tilfeller: Når det er snakk om voldtekt, hvis det er risiko for mors liv eller hvis fosteret har store skader.

De aller fleste land i Latin-Amerika har lignende lovgiving.

Argentina – pave Frans' hjemland – har vært preget av en opphetet abortdebatt etter at Irland legaliserte selvbestemt abort i mai. Den katolske kirken har argumentert sterkt imot lovendringen, mens feminister og forkjempere for kvinners rettigheter har øynet en mulighet for endring.

Et av deres argumenter har vært at det uansett utføres mange ulovlige aborter i Argentina. Flere tusen kvinner, mange av dem fattige, blir hvert år innlagt på sykehus med komplikasjoner som følge av utrygge, provisoriske aborter.

