Ebolavaksinasjon i gang i konfliktfylt område i Kongo

Tre tusen vaksinedoser er sent fra hovedstaden Kinshasa til helsekretsen Mabalako nær byen Beni, som har 680.000 innbyggere. Helsepersonell prioriteres, i tillegg til personer som har vært i kontakt med smittede, og personer som har vært i kontakt med dem igjen.

Eksperiment

Vaksinen er på eksperimentstadiet og strategien med en såkalt vaksinasjonsring rundt de som er smittet eller mistenkt smittet, ble brukt tidligere i år under et annet utbrudd av ebola i Kongo. Det utbruddet ble erklært over for drøyt en uke siden. De to utbruddene skal ikke ha sammenheng med hverandre.

Helsepersonell fikk vaksiner fra onsdag, mens innbyggere i Beni og Mangina står på lista torsdag.

Det er nå 17 bekreftede sykdomstilfeller og ytterligere 27 sannsynlige tilfeller, i tillegg til at det er 47 personer som mistenkes for å være smittet med ebolaviruset. Alle de ni dødsofrene er registrert i Beni-regionen i provinsen Nord-Kivu, i et avsidesliggende område nær grensen til Uganda og Rwanda.

Konfliktfylt

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere uttrykt bekymring for sikkerhetssituasjonen i det området som nå er berørt. Helsemyndighetene i Kongo har advart om at vaksinasjonsplanene for Nord-Kivu vanskeliggjøres av tilstedeværelsen av svært mange militante grupperinger. Den nordøstlige regionen grenser til Uganda og Rwanda og er rik på mineraler.

Ebola hopper til mennesker fra dyr, inkludert flaggermus og aper. Det sprer seg via kroppsvæsker og smitter fra levende og døde. Det finnes ingen kur, viruset er regnet som dødelig i opptil 90 prosent av tilfellene, alt etter forholdene rundt og den smittedes helse.

