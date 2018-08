Brasils første presidentdebatt foregår uten fengslet favoritt

NTB utenriks

At den upopulære presidenten Michel Temer ikke stiller til gjenvalg i et Brasil dypt preget av flere år med enorme korrupsjonsskandaler og økonomisk tilbakegang, er allerede en selvfølgelighet.

Til sammen 13 kandidater er offisielt med i første runde av presidentvalget 7. oktober. Fire av kandidatene deltar imidlertid ikke i torsdagens TV-sendte debatt fordi de har for få representanter i nasjonalforsamlingen.

Men den store mangelen er tidligere president Luiz Inacio Lula de Silva, mannen som leder valgmålingene, men som soner en tolv år lang fengselsdom for korrupsjon. Lulas partifeller i det brasilianske arbeiderpartiet mener at han er utsatt for justismord og jobber for å få ham løslatt.

Lula har rundt 30 prosent oppslutning i målingene, langt foran nærmeste konkurrent.

Arbeiderpartiet har bedt fjernsynskanalen som sender debatten, TV Bandeirantes, om å la visepresidentkandidat Fernando Haddad steppe inn for Lula. Kanalen skal imidlertid ikke ha gitt noe svar.

Haddad befinner seg i en interessant posisjon om Lula ikke får lov til å delta i valget. Da kan han ende opp som presidentkandidat for partiet som så langt leder på meningsmålingene.

(©NTB)