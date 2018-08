Tyskland frykter kaos i Midtøsten med USAs Iran-sanksjoner

NTB utenriks

I et intervju med avisen Passauer Neue Presse sier Maas at ingen vet hva som vil komme, hvis det nåværende regimet faller. Samtidig viser han til landets geografiske nærhet til Europa.

– Enhver som håper på regimeendring, må ikke glemme at uansett hva som kommer etterpå, kan det gi oss mye større problemer. Å isolere Iran kan styrke radikale og fundamentalistiske krefter, framholder Maas.

Han frykter også at hvis Iran blir rammet av samme kaos som Irak og Libya, vil det føre til en destabilisering av hele regionen.

Regimene i både Irak og Libya ble styrtet som følge av vestlig, militær inngripen.

– Et feiltrinn

– Vi mener fortsatt at det er feil å gi opp atomavtalen med Iran, sier Maas og påpeker at avtalen oppfyller målsettingen om å skape sikkerhet og åpenhet.

Europeiske land forsøker nå desperat å få selskaper til å bli værende i Iran, slik at presteregimet ikke svarer på sanksjonene ved å trekke seg fra avtalen.

EU har blant annet varslet at selskaper vil få erstatning for eventuelle tap som de blir påført på grunn av de amerikanske sanksjonene. Men flere store selskaper har allerede trukket seg ut, blant dem den store tyske bilprodusenten Daimler. Beskjeden kom tirsdag, samme dag som de amerikanske sanksjonene trådte i kraft.

Amerikansk glede

USAs ambassadør til Tyskland, Richard Grenell, er fornøyd med Daimlers avgjørelse.

– Vi er glade for at tyske selskaper stanser handelen med Iran og at de retter seg etter de amerikanske sanksjonene. Dette vil bidra til å presse det iranske regimet tilbake til forhandlingsbordet. Vi står sammen mot Irans onde aktiviteter, sier ambassadøren.

USAs president Donald Trump ønsker å forhandle fram en mye mer vidtrekkende avtale med Iran, som også omfatter landets regionale rolle. USA er alliert med Irans erkefiender Saudi-Arabia og Israel.

Iran og Saudi-Arabia støtter hver sine grupperinger i en rekke land i Midtøsten.

