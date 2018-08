Skogbranner truer med å omringe turistlandsby i Portugal

NTB utenriks

Fjellandsbyen Monchique er blant populære turistmål som er truet. Onsdag melder portugisiske medier at skogbrannen fortsatt er ute av kontroll.

Håpet var at kjøligere vær denne uka skulle gjøre slukkearbeidet lettere. Men meteorologene varsler isteden at kraftig vind kan føre til at skogbrannene sprer seg raskt i dagene framover.

Veldig mobilisering

Avisen Expresso skriver at 1.400 brannmannskaper, 550 brannbiler og to brannfly deltar i den desperate kampen mot flammene, som i tillegg til å true med å omringe Monchique, også har rammet distriktene Silves og Portimão.

Så langt har flammene svidd av 170 kvadratkilometer krattskog. Minst 250 innbyggere i Monchique har måttet evakuere. Byen har et innbyggertall på rundt 6.000. Turister blir evakuert fra et spa-anlegg og et luksushotell.

Portugals innenriksminister Eduardo Cabrito sier kampen mot brannene koordineres på nasjonalt nivå. Dette gir bedre oversikt over tilgjengelige ressurser.

Flere av brannfolkene som har deltatt i slukningsarbeidet, har likevel kritisert måten det er organisert på. De peker på at brannene fortsatte å spre seg selv om det tidligere i uka ble meldt at de var 95 prosent under kontroll.

Utsatt område

En person er alvorlig skadd av flammene, mens et 30-tall andre er lettere skadd, melder Expresso. Monchique-borgermester Rui André bekrefter at flere hus og bygninger er ødelagt.

Vanskelighetene med å få skogbrannene under kontroll har reist mange spørsmål, ettersom portugisiske myndigheter iverksatte omfattende tiltak for å hindre en gjentakelse av skogbrannene som krevde minst 114 menneskeliv i fjor.

Klimaforsker Carlos da Câmara sier til nyhetsbyrået Lusa at landene i middelhavsområdet, og særlig Portugal, er pent nødt til å lære seg å «leve på en bærekraftig måte» for å kunne hindre skogbranner i årene framover.

Han legger til at skogbrannene i Monchique var en «katastrofe som bare ventet på å skje», på grunn av store områder med kratt og tørr skog tett ved byen.

(©NTB)