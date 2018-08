Skjebnedag i Kongo

NTB utenriks

Kabilas regjeringskoalisjon, Felles front for Kongo (FCC), har formelt frist klokken 17.30 norsk tid til å registrere sin kandidat til presidentvalget den 23. desember.

Den kongolesiske presidentens mandat utløp i 2016, men han har klamret seg til makten og utsatt valget flere ganger. Kabila har allerede sittet i to perioder siden han overtok makta i 2001 og kan ifølge Kongos grunnlov ikke bli valgt til en tredje.

En kirkestøttet gruppe kalt Lay Coordination Committee (CLC) og en prodemokratisk gruppe kalt Lucha har tatt til orde for landsomfattende masseprotester dersom Kabila likevel kunngjør at han vil gå for en ny femårsperiode.

Tidligere i år har flere blitt drept under protester mot Kabila.

Frykter at Kabila fortsetter

Åtte andre kandidater, inkludert minst tre fra opposisjonen, har allerede registrert seg hos valgkommisjonen.

Tirsdag var FCCs medlemmer samlet til et møte på Kabilas gård i Kingakati utenfor hovedstaden Kinshasa for å diskutere hvem de skal fremme som kandidat. Utover Kabila er tidligere statsminister Augustin Matata Ponyo (54) blant mulighetene.

Mange frykter at Kabila kommer til å hevde at han i realiteten kun har sittet i én periode, ettersom grunnloven ble endret etter at han ble president.

– Hvis han gjør det, får det store følger for hvorvidt presidentvalget bør bli gjennomført i det hele tatt. Hvis han ikke gjør det, hvis han utpeker en etterfølger, er det et enormt steg i riktig retning for landet. Men det betyr selvsagt ikke slutten på bekymringene folk har knyttet til valgets troverdighet, sier valganalytiker Stephanie Wolters i Johannesburg..

Voldelig uro

Kabilas regjeringstid i det store, ressursrike sentralafrikanske landet har vært preget av korrupsjonsanklager, sosial og økonomisk ulikhet og voldelig uro.

Flere provinser er lammet av væpnede konflikter, og ifølge FNs høykommissær for flyktninger har mer enn fire millioner kongolesere blitt drevet på flukt, mange av dem til Uganda, Tanzania, Angola og Zambia.

– I det siste har det vært økt politisk engasjement rundt dette. Mange mener at regjeringspartiet og Kabila ikke har kommet med de forandringene Kongo trenger, og kongoleserne vil ha, sier Wolters.

Tidligere krigsherre

Et annet vesentlig spørsmål knyttet til valgets troverdighet, er skjebnen til Kabila-rivalen Moise Katumbi. Han ble i forrige uke nektet innreise til Kongo for å registrere seg som kandidat til presidentvalget.

Den rike forretningsmannen og tidligere guvernøren i Katanga-provinsen fikk ikke krysse grensa fra Zambia, der han og hans valgkampteam fortsatt var strandet onsdag.

Blant de andre opposisjonskandidatene er Felix Thiskedi (55), lederen for Kongos eldste opposisjonsparti UDPS, og Jean-Pierre Bemba, en 55 år gammel tidligere krigsherre som tilbrakte ti år i fengsel før krigsforbryterdommen i Haag ble omgjort til frikjennelse i ankesaken i sommer.

En endelig liste over kandidater er ventet 19. september.

