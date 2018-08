Nye anklager mot eksstatsminister i Malaysia

NTB utenriks

Razak ble pågrepet i begynnelsen av juli og anklages for å ha tappet det statlige utviklingsfondet 1MDB for svimlende 4,5 milliarder dollar og for å ha overført nærmere 700 millioner dollar av dette beløpet til sin personlige bankkonto. Han var statsminister i landet fra 2009 til tidligere i år.

Nå legges det til tre tilfeller av hvitvasking av penger som skal ha kommet fra midlene han anklages for å ha underslått.

Najib sto rolig i retten onsdag mens de nye siktelsene mot ham ble lest opp. I forrige uke erkjente han ikke straffskyld i henhold til siktelsen som da gikk på maktmisbruk og ulovlig utroskap.

Anklagene mot ham gjelder totalt overføringer av 10,3 millioner dollar til hans bankkontoer fra SRC International, som er en tidligere del av 1MDB. Strafferammen for hvert av de tre punktene den nye delen av siktelsen er 15 års fengsel og en kraftig bot.

(©NTB)