Manaforts forsvarere gyver løs på aktoratets stjernevitne

I rettssaken mot Manafort har hans tidligere høyre hånd brettet ut om hvordan de to hadde 15 kontoer utenlands for å skjule millioner av dollar fra skattemyndighetene. Han har også forklart seg i detalj om en rekke kriminelle handlinger de to skal ha vært involvert i sammen.

I retten tirsdag gikk Manaforts forsvarer Kevin Downing hardt ut mot Gates for å framstille ham som en notorisk løgner og bedrager. For å svekke firebarnsfarens troverdighet framtvang de innrømmelser om utroskap i ekteskapet og at han hadde stjålet penger fra sjefen.

Rettssalen i Alexandria i delstaten Virginia var fullpakket da Gates ankom for krysseksaminering.

Kan slippe straff

46-åringen har erkjent straffskyld for flere punkter og samarbeider med myndighetene. Han har blant annet beskrevet hvordan han hjalp Manafort å unngå skatter i USA på millioner av dollar som var opptjent gjennom å selge politiske konsulenttjenester i Ukraina.

Juryen, som består av seks menn og seks kvinner, fikk tirsdag se Downing presse Gates til å innrømme at han ved å samarbeide med aktoratet har unngått en fengselsdom på mellom 50 og 100 år. Han vil i stedet kunne slippe unna fengselsstraff og bli løslatt på prøve. Endelig straffutmåling er opp til dommeren i saken.

Unngikk Manafort

Deretter ble Gates presset til å innrømme at han har stjålet flere hundre tusen dollar fra Manafort ved å sende inn bilag for fiktive, personlige utlegg. Ikke minst måtte han stå til rette for å ha hatt et utenomekteskapelig forhold, med en egen leilighet i London som han benyttet til sidesprangsaktiviteten.

Gates unngikk å møte blikket til Manafort, som stirret ham i senk under utspørringen.

– Etter alle løgnene du har fortalt, og bedrageriet du har begått, forventer du at juryen skal tro på deg, spurte Downing.

– Jeg er her for å fortelle sannheten, lød svaret.

