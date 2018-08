Flere bomber enn fly lander på flyplassen i Sana

NTB utenriks

Ifølge Flyktninghjelpen og CARE blir den internasjonale flyplassen i Jemens hovedstad Sana bombet i snitt hver 14. dag av den saudiledede koalisjonen, som fører krig mot Houthi-opprørerne.

Slik har det vært siden flyplassen ble stengt for kommersiell trafikk for to år siden, konstaterer de to hjelpeorganisasjonene.

Saudi-Arabia og deres koalisjonspartnere innførte flyforbud over Jemen 9. august 2016, og heller ikke syketransporter får unntak.

Store ødeleggelser

Houthi-opprørerne tok kontroll over Sana i september 2014, og flyplassen i byen er bombet 56 ganger de siste to årene, noe som har forårsaket store ødeleggelser.

– En flyplass bør være en trygg og fungerende del av den sivile infrastrukturen, og gjøre det mulig for folk å fritt komme og reise, sier Johan Mooij, som leder CAREs virksomhet i Jemen.

– Flyplassen i Sana har i stedet blitt et symbol på aggresjon og undertrykking av en svært stor befolkning, sier han.

Sykdom dreper

– Det er ikke bare bomber og kuler som dreper i denne krigen, men en overflod av sykdom hos et folk som nektes tilgang til helsetjenester, sier Mohamed Abdi, som leder Flyktninghjelpens virksomhet i landet.

– Millioner av jemenitter lever nå i praksis i et utendørs fengsel, omgitt av fiendtlige grenser og krigens fronter. Så lenge flyplassen er stengt, er også den eneste trygge ruten til livreddende medisinsk behandling stengt, sier han.

Lagt i ruiner

Over halvparten av Jemens helsevesen er lagt i ruiner, og over 1 million helsearbeidere og andre offentlig ansatte har ikke fått lønn på to år.

Mangel på rent drikkevann og utbredt feil- og underernæring har gjort innbyggerne svært sårbare for sykdom, blant annet kolera.

Rundt 1 million antatte koleratilfeller er oppdaget siden april i fjor, og epidemien har kostet flere tusen liv.

Ofre

Over 60.000 mennesker er drept eller såret siden Saudi-Arabia med støtte fra USA gikk til krig mot Houthi-opprørerne i spissen for en regional allianse i mars 2015.

Millioner er drevet på flukt og 22 millioner mennesker er nå avhengige av nødhjelp utenfra. Over 8 millioner mennesker lever ifølge FN på randen av hungersnød.

