Biti er en av Zimbabwes mest kjente politikere. Etter at opposisjonstilhengere samlet seg i Harare sist onsdag for å protestere mot det de mente var valgfusk, ble han etterlyst av politiet. Nå risikerer han å bli tiltalt for å ha egget til vold.

Biti hadde planer om å søke politisk asyl i Zambia, opplyser advokaten hans, Nqobizitha Mlilo, i en tekstmelding til nyhetsbyrået AFP.

Han oppgir også at pågripelsen skjedde på grensen til Zambia.

