Dansk selskap nedbemanner på grunn av Iran-sanksjoner

Selskapet fremstiller katalysatorer og teknologi for kjemisk industri og raffinerier. Det har kontor og betydelige interesser i Iran, men nå gjør de amerikanske sanksjonene det vanskelig å drive videre ettersom selskapet også er til stede i USA.

– Derfor er vi på grunn av de nåværende omstendighetene dessverre nødt til å si farvel til et stort antall gode kolleger, sier toppsjef Bjerne S. Clausen onsdag.

Han opplyser at selskapets kunder i Iran allerede har begynt å få problemer med å finansiere fortsettelsen av prosjektene. I tillegg er det vanskelig for selskapet å få utbetalt penger fra Iran ettersom landets bankvesen ifølge Clausen er i ferd med å «fryse til».

USA gjeninnførte tirsdag harde sanksjoner mot Iran, tre måneder etter at president Donald Trump varslet at USA trekker seg fra atomavtalen. Avtalen fra 2015 førte til at de internasjonale sanksjonene mot landet ble hevet.

En ny runde med amerikanske sanksjoner blir iverksatt 4. november. De er rettet mot landets olje- og gassektor, og det er disse som også vil ramme det danske selskapet hvis det opprettholder sine investeringer i Iran.

