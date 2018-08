Trump advarer alle som handler med Iran

NTB utenriks

– Iran-sanksjonene er offisielt i gang. Dette er de hardeste sanksjonene som noensinne er iverksatt, og i november blir de skjerpet til et nytt nivå, skriver Trump på Twitter tidlig tirsdag morgen.

Videre sender han en skarp advarsel til alle som handler med Iran og insisterer på at han gjør dette for å sikre verdensfreden.

– Enhver som gjør forretninger med Iran, kommer IKKE til å gjøre forretninger med USA. Jeg ber for VERDENSFRED, intet mindre, skriver presidenten.

Meldingen ble lagt ut noen timer etter at USA gjeninnførte harde økonomiske sanksjoner mot Iran, tre måneder etter at Trump varslet at USA vil trekke seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran.

