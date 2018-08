To drept i israelsk angrep på Gazastripen

NTB utenriks

Det israelske forsvaret opplyser at det var en stridsvogn som sto bak angrepet mot et Hamas-mål nord på Gazastripen tirsdag morgen.

Ifølge den israelske avisa Haaretz var angrepet rettet mot Hamas' Askeland-base, der det pågikk en seremoni for rekrutter til eliteavdelingen al-Nukhba. Flere Hamas-ledere skal ha vært til stede.

Helsemyndighetene på Gazastripen opplyser at de to 23-åringene Abd al-Hafez al-Silawi og Ahmad Murjan ble drept i det som omtales som et droneangrep, mens seks andre ble såret.

