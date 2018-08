Ny studie: Kvinner med hjerteinfarkt har større risiko for å dø hvis legen er mann

NTB utenriks

Studien er basert på over 500.000 pasienter som ble innlagt på akuttmottak med hjerteinfarkt i Florida mellom 1991 og 2010.

Forskere fra Harvard University har funnet en markant forskjell i overlevelse ved å se på om lege og pasient hadde samme kjønn.

Når kvinner ble behandlet av kvinnelige leger, var det en «betydelig og positiv effekt» på overlevelse, viser studien, som er publisert av tidsskriftet PNAS.

Tallene viser at nesten 12 prosent av pasientene som kommer til akuttmottak med hjerteinfarkt, dør. Men i gruppen kvinnelige pasienter med kvinnelige leger, er risikoen for å dø redusert med 5,4 prosent.

Når man ser tallene på en annen måte, viser de at kvinner som behandles av kvinnelige leger, også har høyere dødelighet enn menn som behandles av kvinnelige leger, men de har kun 1,52 prosent mindre sjanse for å overleve enn mennene.

Andre symptomer?

Tidligere studier har vist at kvinner har større risiko for å dø av hjerteinfarkt enn menn.

Men hvorfor er det slik? Enkelte eksperter har ment at det er fordi kvinner har andre symptomer på hjerteinfarkt enn menn, eller at de har en tendens til å søke behandling senere enn menn.

Den ferske studien åpner imidlertid opp for en ny forklaring på hvorfor kjønnsforskjellen vedvarer.

«De fleste leger er menn, og mannlige leger ser ut til å ha problemer med å behandle kvinner», heter det i forskningsrapporten.

– Menn lærer med årene

Tallene viste også at desto flere kvinner en mannlig lege behandlet i løpet av livet, desto mindre sannsynlighet er det for at kvinnene han behandlet døde.

Dette beskrives imidlertid som en «catch-22", det vil si et paradoks som det er umulig å komme unna, ettersom det tyder på at et visst antall kvinner må dø slik at legen lærer fra sine feil.

«Denne nedgangen kan komme på bekostning av tidligere kvinnelige pasienter», skriver forskerne.

Et problem i USA er at de fleste legene er menn, så det å koble kvinnelige pasienter med kvinnelige leger, er ikke alltid mulig. Forskerne foreslår i stedet å gi plass til flere kvinnelige leger i akuttmottakene.

I Norge er kvinnene i flertall både på medisinstudiet og blant legene som er under spesialisering.

