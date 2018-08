MR-kontor stenger etter trusler i Nicaragua

NTB utenriks

ANPDH har vært en viktig kilde til informasjon om protestene mot landets president Daniel Ortega. De skal ha kostet nærmere 450 mennesker livet de siste månedene.

Søndag meldte forbundet at de stenger kontorene i Managua etter en rekke dødstrusler og av frykt for at ansatte skal bli straffeforfulgt av myndighetene.

Forbundets kontorer skal lenge ha blitt overvåket, og generalsekretær Alvaro Leiva har ifølge ubekreftede meldinger flyktet fra landet.

Drept og forsvunnet

448 personer er ifølge ANPHD drept i sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av president Daniel Ortega og hans regime siden april.

Dette er flere enn de 317 som Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) oppgir, og langt flere enn de 195 som ifølge regimet er drept i urolighetene i landet.

ANPHD anslår også at rundt 600 personer har forsvunnet siden demonstrasjonene mot regimet begynte.

USA-støttet

ANPHD ble dannet i USA i 1986 og ble finansiert av Kongressen i Washington som et ledd i USAs støtte til Contras-opprørerne, som da kriget mot sandinistene i Nicaragua.

Forbundet ledes av den katolske biskopen i Esteli, Juan Abelardo Mata Guevara, mens Leiva er generalsekretær.

President Daniel Ortega anklaget i forrige måned USA, den katolske kirken og satanister for voldsbølgen i landet.

Bekymret

Norsk Folkehjelp har de siste 20 årene støttet Det nicaraguanske senteret for menneskerettigheter (CENIDH), som ble grunnlagt av den tidligere sandinistpolitikeren Vilma Nunez kort tid etter at Sandinistpartiet mistet regjeringsmakten i 1990.

– Vi er bekymret for utviklingen i landet, men av hensyn til sikkerheten til våre partnere ønsker vi ikke å kommentere denne saken nærmere, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin til NTB.

Misnøye

Misnøyen med Ortega og hans kone, visepresident Rosario Murillo, har lenge ulmet i Nicaragua. Den toppet seg da Ortega i april varslet en pensjonsreform som ville innebære 5 prosent kutt i pensjoner og høyere skatt på inntekt.

Ortega trakk senere reformene, men protestene har fortsatt, og presidentparet anklages for å være autoritære.

President Ortega avviser alt ansvar for situasjonen som har oppstått, og hevder at opptøyene er et kuppforsøk iscenesatt av blant andre USA og medlemmer av kirken.

Ortega avviste tidligere i sommer opposisjonens krav om å framskynde presidentvalget i 2021 til mars neste år.

