Lege: Norske russejenter dopes ned i Hellas

NTB utenriks

Kalathis driver en klinikk på øya Ios hvor han tar imot pasienter som trenger akutt hjelp, og er i teorien tilgjengelig døgnet rundt.

– De siste to ukene har det vært sprøtt, Jeg har ikke sovet mye. Pasientene har kommet hvert 20.-30. minutt, sier Kalathis til NRK.

Legen forteller at den norske russen har oppsøkt ham for skader etter slåsskamper, men forteller også om neddopede russejenter.

– Jeg har hatt minst fem-seks tilfeller med norske jenter som er blitt dopet ned i løpet av en uke, sier Kalathis og tilføyer at det er et nytt fenomen på øya.

Våknet opp på sykehus

NRK har også vært i kontakt med flere jenter som forteller om både venninners og egne opplevelser. Blant dem en 18 år gammel jente fra Akershus-området. Hun var på en strandbar sammen med venner og ble tilbudt en drink av en utenlandsk guttegjeng. Hun blandet drinken selv.

Det neste hun husker, er at hun våknet på sykehuset klokken 5 dagen etter.

– Da jeg våknet opp, skjønte jeg ingenting. Jeg skrek fordi jeg trodde jeg var voldtatt, forteller jenta, som ønsker å være anonym.

Ungdommer på Kos i voldsoppgjør

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag om norsk russ som har startet feiringen tidlig med ferie i Hellas, hvor det har vært mye fyll og vold.

For under to uker siden ble ti norske ungdommer pågrepet på Kos fordi det skulle ha vært planlagt en slåsskamp mellom kommende russ fra to norske byer. Ungdommene ble løslatt samme dag.

Flere vitner forteller om slåsskamper, og VG har fått tilsendt to videoer som viser brutale slåsskamper hvor nordmenn skal være involvert.

Politiet i Norge gikk mandag ut og sa at det er aktuelt å vurdere straffeforfølgelse av norsk russ som har begått ulovligheter i Hellas.

