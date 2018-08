Irak retter seg motvillig etter amerikanske sanksjoner mot Iran

NTB utenriks

– Vi støtter ikke sanksjonene ettersom de er et strategisk feilsteg, men vi skal rette oss etter dem, sier Abadi.

– Generelt sett er sanksjoner urettferdig, slår han videre fast.

Irak led selv under mer enn 12 år med knallharde internasjonale sanksjoner etter at Saddam Hussein invaderte Kuwait i 1990. Landet har dessuten sterke bånd til Iran, en sjiamuslimsk stormakt som er dypt involvert i Iraks politiske affærer.

Irak er verdens nest største importør av ikke-petroleumsrelaterte iranske produkter, og kjøpte varer verdt vel 6 milliarder dollar fra naboen i øst i fjor. De kjøper også Iran-generert elektrisitet for å forsøke å bøte på landets kroniske strømproblemer.

Nylig kuttet Iran strømforsyninger til Iraks oljerike kystprovins Basra på grunn av manglende betaling, noe som har bidratt til å utløse masseprotester de siste ukene.

Irak er samtidig alliert med USA, som har vært en sentral støttespiller i krigen der irakerne sent i fjor til slutt kunne erklære seier over den ytterliggående islamistgruppa IS.

At USA har gjeninnført sanksjoner mot Iran setter irakerne i en vanskelig skvis. Nøyaktig hvordan de skal rette seg etter sanksjonene sier ikke statsministeren noe om.

– Vi forplikter oss til å beskytte vårt folk og dets interesser, sier Abadi.

