Danske politikere misliker at utenlandsk rikmann vil betale nikab-bot

Flere danske politikere reagerer sterkt på at Rachid Nekkaz vil ta turen til København 11. september for å betale bøtene.

Nekkaz lovet allerede i mars å punge ut for kvinnene hvis tildekkingsforbudet ble vedtatt. Han har også sagt at han allerede har betalt millioner av kroner i bøter for kvinner i Belgia, Sveits, Nederland, Frankrike og Tyskland. Samtidig insisterer han på at han personlig er imot nikab, og at det er kvinnenes frihet han kjemper for.

Tirsdag uttalte Venstres innvandringspolitiske talsmann, Marcus Knuth, at regjeringen vil vurdere å innføre en «mild» fengselsstraff for gjentatte overtredelser.

– Det skal vi ikke bestemme nå. La oss først se om han betaler bøtene, og om justisdepartementet kan hindre ham i å gjøre det, sier Knuth, som også nevner samfunnstjeneste som en mulig straff.

I dag blir overtredelse av tildekkingsforbudet straffet med en bot på 1.000 danske kroner, som stiger til 10.000 kroner ved fjerde gangs overtredelse.

Hittil er én kvinne bøtelagt for å ha båret nikab etter at forbudet trådte i kraft i forrige uke. Hun befant seg på et kjøpesenter i Hørsholm nord for København da hun havnet i et basketak med en annen kvinne og politiet ble tilkalt.

DF har lenge ment at det å dekke til ansiktet bør føre til fengselsstraff.

I et tidlig lovutkast la også den borgerlige regjeringen opp til at lovbrytere skulle risikere opptil tre måneders fengsel, ifølge DR Nyheter.

