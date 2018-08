Brasil stengte og gjenåpnet grensa for venezuelanere

NTB utenriks

Søndag utstedte en dommer i delstaten Roraima i Brasil en foreløpig domstolsordre som med umiddelbar virkning skulle nekte venezuelanere adgang til Brasil via land, men ikke sjøveien eller om de ankom med fly.

Sent mandag kom de første meldingene fra lokale politimyndigheter om at vedtaket ble håndhevet og at venezuelanere ikke fikk komme over grensa lenger. Da grep høyesterett i landet inn.

– Det kan ikke rettferdiggjøres å velge den enkle løsningen og bare lukke døra fordi man har problemer med å huse flyktninger, slår høyesrettsdommer Rosa Weber fast i sin avgjørelse rett før midnatt mandag, som opphever rettsordren fra tidligere.

Dermed er grensa åpen igjen.

500 hver dag

Venezuelanere skulle bli nektet adgang inntil utfordringene med de store mengdene migranter fra landet til Brasils nordlige deler er tatt hånd om. Myndighetene understreket at andre nasjonaliteter ville slippe inn i Brasil, og venezuelanere kunne få krysse grensa den andre veien – altså om de reiste hjem igjen.

Det er anslått at omkring 500 personer krysser grensa fra Venezuela hver dag. De fleste slår seg ned i Roraima, men noen reiser også videre til andre delstater eller til Argentina eller Chile.

Krise i hjemlandet

Mange venezuelanere velger å forlate fra hjemlandet, der det er mangel på medisiner og matvarer, og økonomien går så dårlig at valutaen, bolivaren, er blitt så å si verdiløs. I Roraimas hovedstad Boa Vista har det medført en befolkningsøkning på 8 prosent på grunn av 25.000 nye innbyggere fra Venezuela de siste to årene.

Rettsordren har fått offentlig støtte av guvernøren i Roraima, Suely Campos, som sier i en pressemelding at de har bedt høyesterett stenge grensen til Venezuela siden mai. Brasils president Michel Temer har på sin side gjentatte ganger sagt at det ikke er aktuelt å stenge grensa.

I løpet av årets første seks måneder har 56.740 venezuelanere søkt om oppholdstillatelse i Brasil, 35.540 av dem ønsker status som flyktninger.

(©NTB)