Bolton: Nord-Korea har ikke tatt nødvendige nedrustningssteg

– USA har opprettholdt sin del av Singapore-erklæringen. Det er bare Nord-Korea som ikke har tatt de stegene vi føler er nødvendig for at de skal ruste ned atomvåpenprogrammet sitt, sier Bolton til Fox News.

Med Singapore-erklæringen henviser han til dokumentet som ble undertegnet etter toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i juni. Der lovte Kim en «full og irreversibel atomnedrustning» i bytte mot diplomatiske relasjoner og opphevelse av sanksjonene. Løftene var dog lite konkrete og ikke mer enn Nord-Korea har lovet flere ganger før.

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho kritiserte nylig USA for å be andre land om å opprettholde sanksjonene mot landet, tross «en rekke tiltak» fra nordkoreansk side.

– Ideen om at vi kommer til å lette på sanksjonstrykket bare basert på Nord-Koreas ord, er overhodet ikke noe vi vurderer, er Boltons svar.

– Vi kommer ikke til å gi oss før vi ser konkrete nedrustningsframskritt, fortsetter han.

Han ber også Nord-Korea om å sende alle levninger etter amerikanske falne i Koreakrigen tilbake til USA, ikke bare den nyligste gruppen.

– Og hvis de virkelig vil ha fred på Koreahalvøya slik de sier, trenger de ikke forhandlinger med oss for å gjøre det. De kan gjøre det på egen hånd, sier Bolton.

Videre understreker han at USA fortsatt står klare for å holde flere høynivå-møter med Nord-Korea, men at det trengs framgang på atomområdet.

