Santos avfeier at han var involvert i attentat mot Maduro

To eksplosjoner ble utløst nær en militærparade hvor Maduro talte i Venezuelas hovedstad Caracas lørdag. Maduros regjering har uttalt at presidenten og landets øverste militære ledere ble forsøkt angrepet med droner utstyrt med eksplosiver.

Maduro selv mener høyreradikale venezuelanere og ikke navngitte personer bosatt i Florida sto bak attentatet. Han har også anklaget Santos, som vant Nobels fredspris i 2016, for å være involvert.

Under en tale mandag avfeide Santos dette fullstendig.

– I går fant jeg ut at hadde kommet en pussig anklage mot meg: at jeg står i ledtog med amerikansk etterretning og den venezuelanske høyresiden, og at vi sammen legger attentatplaner mot Venezuelas president. For guds skyld! sa Santos.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har forsikret at heller ikke USAs regjering var innblandet i droneangrepet lørdag.

Både USA og Colombia har lenge hatt et anspent forhold til Venezuela. I fjor sa USAs president Donald Trump at han ikke kunne utelukke en «militær løsning» for å håndtere den kaotiske situasjonen i Venezuela, og Santos har i likhet med USA stemplet Maduro som en diktator. Santos uttalte nylig at «Maduros regime må falle»

