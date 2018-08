Partier bestrider valgresultatet i Kambodsja

NTB utenriks

Kambodsjas folkeparti (CPP) har vunnet alle valg siden 1998 og fikk denne gangen 77 prosent av stemmene, nok til å få alle de 125 plassene i nasjonalforsamlingen.

Huon Reach Chamroeun, leder for Khmer Economic Development Party (KEDP), krevde fredag at myndighetene avholder nytt valg og at valget fra juli annulleres. Kravet ble ledsaget med advarsler om at partiet hans kan komme til å oppfordre til demonstrasjoner hvis det ikke blir nyvalg.

Det andre partiet som rasler med verbale sabler er Reaksmey Khemera Party (RKP), som skal ha sendt inn skriftlig klage og krav om omtelling av stemmene.

Det største opposisjonspartiet, CNRP, ble oppløst av kambodsjansk høyesterett før valget, og over hundre av partiets politikere er bannlyst fra å drive med politikk de neste fem årene. CNRP stempler valgresultatet som «demokratiets død» i Kambodsja.

