Israel: Iran vil kapitulere eller kollapse under amerikanske sanksjoner

– De amerikanske sanksjonene mot Iran, som kommer i dag (tirsdag), vil tvinge iranerne til å velge: Enten må de rette seg etter USAs krav med tanke på atomvåpenprogrammet deres og den regionale terroren deres, eller så risikerer de at regimet kollapser og faller, skriver Yisrael Katz på Twitter.

– Den første muligheten er god, den andre er fantastisk, legger den israelske etterretnings- og transportministeren til.

At USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran følger president Donald Trumps beslutning i mai om å trekke USA fra Iran-avtalen. Allerede før sanksjonene trer i kraft har uro for Irans økonomi utløst flere protester i landet.

Israel har under ledelse av statsminister Benjamin Netanyahu vært blant de fremste kritikerne av atomavtalen. Israel mener den ikke hindrer at iran utvikler atomvåpen på lengre sikt, og hevder avtalen gjør det mulig for Iran å utvikle ballistiske missiler og finansiere militante grupper rundt om i Midtøsten.

Atomavtalen ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den innebar at økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring ble opphevet i bytte mot innsyn i landets atomprogram.

EU og en rekke andre land ønsker å beholde atomavtalen, og peker på at internasjonale inspektører regelmessig har kunnet bekrefte at Iran overholder sin del av den.

