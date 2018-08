Irans utenriksminister hardt ut mot Trump og USAs allierte i Midtøsten

NTB utenriks

– I dag har hele verden erklært at den ikke er på linje med amerikansk politikk mot Iran. Snakk med hvem som helst, hvor som helst i verden, og de vil fortelle deg at det er Netanyahu, Trump og bin Salman som er isolert, ikke Iran, sa Zarif i en tale mandag, ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Talen ble holdt få timer før amerikanske sanksjoner mot Iran blir gjeninnført, tre måneder etter at president Donald Trump sa opp atomavtalen som for snart tre år siden førte til at sanksjonene ble opphevet.

De andre som inngikk avtalen, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og EU, ønsker å opprettholde den.

Både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er nære allierte av USA.

