Antall døde stiger etter jordskjelv i Indonesia

En representant for myndighetene i provinsen Vest-Nusa Tenggara, Rosiady Sayuti, forteller om det økte antallet omkomne til TV-stasjonen Metro TV.

Det siste oppdaterte dødstallet fra det indonesiske direktoratet for krisehåndtering er 91. Over 200 har alvorlige skader.

– Det er utfordringer: Veiene ble ødelagt, tre broer fikk også skader, det er vanskelig å nå fram til noen områder, og vi har ikke nok folk, sier direktoratets talsmann Sutopo Purwo Nugroho.

Bygninger kollapset

Jordskjelvet, som hadde en styrke på 7, ble utløst over 10 kilometer under bakken nord på øya Lombok. Det kunne kjennes også på naboøyene Bali, Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air.

Ifølge myndighetene er ødeleggelsene massive, særlig i distriktene Nord-Lombok, Øst-Lombok og Mataram. Til sammen kollapset flere tusen bygninger i jordskjelvet og etterskjelvene søndag.

– Dette er foreløpige tall. Vi venter at tallene vil fortsette å stige, ettersom redningsmannskaper ennå ikke har kommet fram til alle områdene og fått oversikt over omfanget, sier Nugroho.

Turister

Både Lombok og Bali er populære reisemål for turister. Utenriksdepartementet (UD) i Norge har foreløpig ikke informasjon som tyder på at noen fra Norge er blant de omkomne eller skadde.

– Ambassaden i Jakarta jobber med å få oversikt over situasjonen og om norske borgere er berørt. Norske borgere oppfordres til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter, sier pressetalsperson Kari Eken Wollebæk i UD til NTB mandag morgen.

Indonesiske myndigheter opplyser at de henter utenlandske og indonesiske turister vekk fra ferieøyene nordvest for Lombok. Over 1.000 personer er allerede fraktet ut med tre båter. Militæret og de nasjonale redningsetatene deltar i evakueringen.

Strømbrudd

14 etterskjelv er registrert siden det første jordskjelvet. Strømbrudd vanskeliggjør letearbeidet og gjør det vanskelig å få oversikt over situasjonen.

Indonesia skulle denne uka vært vertskap for to konferanser på Bali og Lombok om regional sikkerhet og antiterrorarbeid, begge på høyt politisk nivå.

Sikkerhetsministre fra Indonesia, Australia, New Zealand og Myanmar opplyser at deres møte mandag om arbeid mot terrorisme er avlyst.

Utsatt område

For bare en uke siden omkom 20 personer i et annet jordskjelv i samme område i Indonesia. Det hadde en styrke på 6,4. Da ble også over 1.000 bygninger helt eller delvis ødelagt.

Myndighetene utstedte søndag et tsunamivarsel som siden ble trukket.

Indonesia ligger i en del av verden som ofte rammes av jordskjelv. I desember 2004 oppsto et svært kraftig jordskjelv utenfor øya Sumatra. Det utløste en gigantisk tsunami som krevde 220.000 menneskeliv i en rekke land, blant dem 168.000 i Indonesia.

I Thailand omkom flere tusen mennesker i katastrofen, blant dem 83 nordmenn.

