USA: – Ikke innblandet i drapsforsøk på Venezuelas president

NTB utenriks

Minst én eksplosjon ble utløst nær en militærparade hvor Maduro talte i Venezuelas hovedstad Caracas lørdag.

Det er kommet motstridende opplysninger om hendelsen, men Maduro mener han ble utsatt for et drapsforsøk hvor det ble brukt droner med eksplosiver. Han har beskyldt Colombia og personer i USA for å stå bak attentatet.

Bolton understreker at USAs regjering ikke har noe med hendelsen å gjøre. Samtidig er han åpen for å undersøke saken hvis Venezuela har håndfaste bevis for at lovbrudd er begått av personer i USA.

I et intervju med TV-kanalen Fox News søndag sa Bolton også at det er uklart hva som egentlig skjedde i Caracas. Én mulighet er at Venezuelas regjering iscenesatte hendelsen selv, ifølge sikkerhetsrådgiveren.

Forholdet mellom USA og Venezuela har vært anspent i flere tiår. I fjor sa president Donald Trump at han ikke kunne utelukke en «militær løsning» for å håndtere den kaotiske situasjonen i Venezuela.

Landet befinner seg i dyp økonomisk krise, og flere hundre tusen venezuelanere har reist til utlandet for å unnslippe problemene.

(©NTB)