Tre tsjekkiske soldater drept i selvmordsangrep i Afghanistan

Soldatene patruljerte til fots da de ble rammet av bomben, opplyser NATOs operasjon i Afghanistan i en pressemelding søndag.

Det tsjekkiske forsvaret opplyste samme dag at de tre soldatene var fra Tsjekkia. Dermed har i alt 13 tsjekkiske soldater mistet livet i Afghanistan.

I tillegg ble tre soldater såret, hvorav én er amerikaner og to er afghanere.

I en uttalelse sier Tsjekkias forsvarsminister Lubomir Metnar at han er sterkt berørt av dødsfallene, og han uttrykker dyp medfølelse med de pårørende

Angrepet skjedde ved sekstiden søndag morgen i nærheten av Charakar i provinsen Parwan, 60 kilometer nord for Kabul. Selvmordsbomberen kom til fots.

I juli gjennomførte Taliban et annet selvmordsangrep mot en NATO-kolonne i Logar-provinsen, som også ligger øst i landet. To sivile ble drept og et NATO-kjøretøy ble ødelagt.

Lørdag ble fire afghanske soldater drept da Taliban angrep et nytt administrasjonsbygg for myndighetene i Uruzgan-provinsen sør i landet, ifølge en lokal politisjef.

NATO avsluttet formelt sin operasjon i Afghanistan i 2014, men 16.000 utenlandske soldater, hvorav 13.000 er amerikanere, er fortsatt utplassert i landet for å drive opplæring og gi annen støtte til de afghanske regjeringsstyrkene. De utfører også det som beskrives som antiterroroperasjoner.

