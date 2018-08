Skogbrann etter trafikkulykke i Sverige

NTB utenriks

To personbiler og en bobil var involvert i kollisjonen i 13-tiden søndag.

Bobilen begynte å brenne, og flammene spredte seg raskt til terrenget. Brannmannskapene meldte sent søndag ettermiddag at de ikke har kontroll på flammene, og at slukningsarbeidet pågår på fire fronter.

Det ryker kraftig røyk fra flammene i retning Trollhättan. Det gjør at myndighetene ber alle som befinner seg i området, om å gå innendørs og lukke dører og vinduer, samt stenge av ventilasjonsanlegg.

Politiet har bedt flere personer om å evakuere fra det spredt bebygde området. Et titalls eiendommer omfattes av evakueringen, opplyser redningstjenesten til Expressen.

Minst 40 brannmannskaper og tre helikoptre deltar i slukningsarbeidet. Brannen har spredt seg til vanskelig tilgjengelig terreng, og redningstjenesten sliter med å danne seg et bilde av hvor stor den er, rapporterer SVT.

Minst fire personer ble brakt til sykehus etter trafikkulykken, men ingen av dem skal ha fått alvorlige skader.

