Sør-Sudans rivaler signerte avtale om maktdeling

Kiir og Machar signerte avtalen i nabolandet Sudan søndag. Avtalen innebærer at opprørsleder Machar blir gjeninnsatt som første visepresident i en samlingsregjering som skal ha totalt fem visepresidenter.

– Avtalen vi har undertegnet i dag, må tegne opp et kart for å få slutt på konflikt og krig i landet vårt, sa Kiir etter undertegningen.

Machar oppfordret den østafrikanske samarbeidsorganisasjonen IGAD til å sikre at avtalen gjennomføres.

– Djevelen ligger alltid i gjennomføringen, advarte han.

Sudans president Omar al-Bashir lover å bidra til å at avtalen overholdes. Al-Bashir sier hans personlige målsetting er å sørge for at oljeproduksjonen i den sørsudanske delstaten Unity raskt kommer i gang igjen.

Etnisk strid

Borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut etter at president Kiir i 2013 ga daværende visepresident Machar sparken som følge av en langvarig maktkamp. De to rivalene mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp.

Krigen har krevd titalls tusen menneskeliv og utløst Afrikas største flyktningkrise siden folkemordet i Rwanda i 1994.

Begge parter er blitt anklaget for grove overgrep under krigen. Samtidig trues befolkningen av sult, og sju millioner mennesker vil ifølge FN trenge mathjelp utenfra i 2018.

Brutt våpenhvile

Et regionalt fredsmeklingsforsøk ledet i juni til en «permanent» våpenhvile som ble brutt innen få timer. Siden har meklingen fortsatt, og Kiir og Machar undertegnet en midlertidig avtale om maktdeling 25. juli.

Nå er en permanent avtale undertegnet. Den omfatter en plan for en overgangsregjering med hele 35 ministre – 20 fra Kiirs gruppe, ni fra Machars side og de øvrige seks fra andre opprørsgrupper.

Ung stat

Landets nasjonalforsamling skal i henhold til avtalen bestå av 550 representanter, blant dem 332 fra Kiirs gruppe og 128 fra Machars.

Sør-Sudan ble selvstendig i 2011 etter en 22 år lang borgerkrig mot Sudan som endte med en fredsavtale i 2005. USA, Norge og Storbritannia spilte en viktig rolle i forhandlingene.

En avtale om maktdeling, tilsvarende den som ble undertegnet søndag, ble også inngått i 2015. Men denne brøt sammen året etter, og Machar flyktet i eksil.

USA er blant dem som har vært skeptisk til det nyeste fredsframstøtet. Søndag forsikret USAs øverste representant i Sudan at amerikanerne nå støtter avtalen.

