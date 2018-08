Netanyahu: Ny lov kan hindre flere palestinere i Israel

NTB utenriks

Titalls tusen israelske drusere demonstrerte lørdag kveld i Tel Aviv sammen med andre israelere som er kritisk til den nye nasjonalstatsloven.

Loven har fått kritikk fra flere hold fordi mange mener den gjør ikke-jøder til annenrangs borgere og legaliserer diskriminering av Israels minoriteter.

– Denne loven bidrar til å hindre at palestinere fortsatt ukontrollert kan ta seg inn i Israel, sier Netanyahu søndag.

– Det kan også hende at denne loven kan hjelpe oss med å hindre at arbeidsinnvandrere kommer hit i framtida, tilføyer han.

1 av 5

Palestinere med israelsk statsborgerskap utgjør 20 prosent av Israels befolkning. De kan søke om oppholdstillatelse for familiemedlemmer fra for eksempel Gazastripen eller den okkuperte Vestbredden.

I 2016 hadde rundt 12.000 palestinere opphold i Israel gjennom slik familiegjenforening, ifølge organisasjonen Hamoked, som viser til tall fra myndighetene.

Nasjonalstatsloven som ble vedtatt i juli, fratar arabisk status som offisielt språk og nevner ikke demokrati eller likhet med ett ord. Videre slår loven fast at Israel er en jødisk stat og at «retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folk».

Rundt 130.000 israelere er drusere. Minoriteten har hatt en spesiell status siden 1950-tallet, da de begynte å avtjene obligatorisk verneplikt i den israelske hæren.

Høring

Så langt har tre drusiske offiserer sagt opp stillingene sine i den israelske hæren i protest mot den nye loven. Lørdagens massemønstring var første gang i nyere tid at israelske drusere holdt en større demonstrasjon.

Netanyahu, som leder en regjering som regnes som den mest høyreorienterte i Israels historie, mener landet har andre lover som sikrer likhet for ikke-jøder og definerer Israel som et demokrati.

Druserne er en religiøs minoritet som regnes som en gren av sjiaislam, men som også har elementer fra kristendom og mystisisme.

Loven ble vedtatt 19. juli med 62 mot 55 stemmer og inngår i det som i praksis er Israels grunnlov. Blant de israelske jødene som også har kritisert nasjonalstatsloven, er landets president Reuven Rivlin. Israels nasjonalforsamling skal holde en egen høring om loven onsdag.

(©NTB)