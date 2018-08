Minst 19 døde i jordskjelv i Indonesia

NTB utenriks

Jordskjelvets episenter ligger kun 10 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske overvåkingssenteret USGS.

En indonesisk tjenestemann opplyste tidlig til lokale medier at minst tre mennesker er døde. En annen tjenestemann oppjusterte senere tallet på omkomne til minst 19, melder nyhetsbyrået AFP. Det meldes at mange bygninger er ødelagt både på Lombok og på Bali. 14 etterskjelv er registrert siden det første skjelvet.

For bare en uke siden omkom 17 personer i et annet jordskjelv på den samme øya. Det hadde en styrke på 6,4. Da ble også over 1.000 bygninger helt eller delvis ødelagt.

Lombok ligger like ved ferieøya Bali og er et populært mål for ryggsekkturister.

Søndagens skjelv fikk folk til å løpe ut på gatene.

– Alle løp umiddelbart ut fra sine hjem, alle fikk panikk, sier en innbygger i Mataram til nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene utstedte et tsunamivarsel som siden ble trukket.

– Vennligst gå opp i høyden, behold roen og ikke få panikk, sa Dwikorita Karnawati, sjefen for Indonesias geofysikkbyrå til lokalt fjernsyn.

Senere opplyste han at sjøvann hadde nådd to landsbyer i en vannstand på opptil 13 cm.

