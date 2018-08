Jordskjelvkatastrofe rammet indonesisk ferieøy

NTB utenriks

Singapores innenriksminister K. Shanmugam var i Lombok på en sikkerhetskonferanse da jordskjelvet rammet. Han beskriver på Facebook hvordan han opplevde situasjonen da hotellrommet hans i 11. etasje plutselig begynte å riste voldsomt.

– Veggene slo sprekker, det var rett og slett mulig å stå oppreist, skriver han.

Jordskjelvets episenter ligger 10,5 kilometer under bakken nord i Lombok, ifølge det amerikanske overvåkingssenteret USGS. En tjenestemann opplyser til indonesisk TV at dødstallet i Lombok har steget til 39. Blant ofrene er en ettåring og en 72-åring.

Også Bali rammet

Bilder viste ødelagte bygninger og infrastruktur både på Lombok og Bali. 14 etterskjelv er registrert siden det første skjelvet. Strømbrudd gjør det vanskelig å få oversikt over situasjonen, opplyser distriktssjefen i Nord-Lombok.

Til tross for skjelvet var flyplassene på de to ferieøyene fortsatt i drift søndag kveld.

Lombok og Bali er populære mål for ryggsekkturister. Skjelvet fikk folk, både turister og lokalbefolkning, til å løpe ut på gatene på begge øyene.

– Alle løp umiddelbart ut fra sine hjem, alle fikk panikk, sier en innbygger i Mataram til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg så på TV da jeg kjente en stor rystelse, sier Harian, en kvinne i Lombok.

– Lampen svaiet, og folk skrek «gå ut». Jeg løp ut i mørket, for strømmen hadde gått, sier hun.

Ingen farlig tsunami

For bare en uke siden omkom 17 personer i et annet jordskjelv på den samme øya. Det hadde en styrke på 6,4. Da ble også over 1.000 bygninger helt eller delvis ødelagt.

Myndighetene utstedte et tsunamivarsel som siden ble trukket.

– Vennligst gå opp i høyden, behold roen og ikke få panikk, sa Dwikorita Karnawati, sjefen for Indonesias geofysikkbyrå til lokalt fjernsyn.

Senere opplyste han at sjøvann hadde nådd to landsbyer i en vannstand på opptil 13 cm.

Indonesias beliggenhet gjør at landet ofte rammes av jordskjelv. I desember 2004 oppsto et svært kraftig jordskjelv utenfor øya Sumatra. Det utløste en gigantisk flodbølge som krevde 220.000 menneskeliv i området, blant annet 168.000 i Indonesia.

