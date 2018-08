Fengslet Lula nominert til presidentvalget i Brasil

NTB utenriks

Om han får lov til å stille, skal avgjøres av en domstol i landet. Etter loven har en person som har fått en dom ved en høyere rettsinstans i landet, ikke muligheten til å stille som presidentkandidat.

Lulas partifeller i det brasilianske arbeiderpartiet mener imidlertid at han er utsatt for justismord, og jobber for å få ham løslatt.

Korrupsjonsdømt

72-åringen ble i fjor kjent skyldig i korrupsjon. Presidenten sto tiltalt for å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Etter en dramatisk rettssak ble Lula dømt til tolv års fengsel. Ekspresidenten begynte sin soning i april. Han nekter stadig for alle anklagene mot ham.

Til tross for dommen er Lula stadig vanvittig populær blant venstreorienterte i Brasil. Han leder til og med på meningsmålingene før president-, parlament- og regionsvalget som avholdes 7. oktober.

Forrige helg gikk flere av Brasils mest populære artister sammen og holdt en gratiskonsert i Rio de Janeiro der de ba om en løslatelse av ekspresidenten.

Lula-masker

På partikongressen til Lulas parti lørdag ble et brev fra ekspresidenten lest opp. Der kritiserer han landets sentrum-høyre-regjering for å ville «skrote folkets mulighet til å velge sin egen president».

Flere av de oppmøtte på partikongressen hadde ikledd seg Lula-masker. Partiet utnevnte ingen kandidat som visepresident under kongressen der omkring 2.000 partimedlemmer deltok, og har ikke opplyst hvorfor.

(©NTB)