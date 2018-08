NTB utenriks

Det tomotors Cessna-flyet styrtet i nærheten av South Coast Plaza søndag ettermiddag, melder LA Times.

En talsmann for brannvesenet i Orange County sier at flyet krasjet inn i en bil, men at ingen i bilen ble skadd i ulykken.

Alle de fem som omkom, befant seg i flyet.

