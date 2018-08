Sør-Europa sliter i hetebølgen

NTB utenriks

Hetebølgen var ventet å nå en topp lørdag, men de høye temperaturene kan noen steder komme til å holde seg i flere dager.

Heten som slår innover Sør-Europa, kommer nordover med vinder fra Afrika.

I Portugal hadde myndighetene sendt ut rødt varsel om ekstremvarme for over halve landet lørdag, da temperaturene viste nærmere 46 varmegrader.

Fortsatt er det et stykke igjen til den nasjonale varmerekord en på 47,4 grader fra 2003. Selve europarekorden ble satt i Aten i 1977 og er på 48 grader.

Her er en statusrapport fra kontinentet:

Portugal

Nesten 740 brannmannskaper kjempet lørdag mot en skogbrann med to fronter i Monchique i Faro sør i Portugal. Flammene fikk hjelp av «en temperatur på 46 grader, men en opplevd temperatur på 50 grader» og svært lav luftfuktighet, fortalte distriktets redningssjef til lokale medier.

I hovedstaden Lisboa er lekeplasser stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å droppe pikniken og generelt unngå å oppholde seg utendørs.

Overnattingsboliger for hjemløse har utvidet åpningstiden slik at folk kan søke tilflukt fra heten også om dagen.

Evora sør i Portugal var nærmest som en spøkelsesby, og bare et fåtall utenlandske turister våget seg ut for å ta bilder av de romerske ruinene.

– Det er fryktelig. Vi er fra Canada og har aldri før kjent slik varme, sier turisten Paul Snell.

Spania

Den sviende heten i Pania fortsatte lørdag, og i Cordoba, Sevilla og Badajoz var det varslet 45 grader lørdag. Spanias nasjonale varmerekord på 46,9 grader ble satt i Cordoba i juli 2017.

Også her brenner skoger, og en brann nær grensa til Frankrike førte lørdag til at en motorvei mellom de to naboene ble stengt. Seks fly og helikoptre er satt inn i brannslukkingsinnsatsen.

Hetebølgen har bidratt til tre dødsfall i Spania, ifølge myndighetene. En hjemløs mann døde av heteslag fredag. Tidligere i uka døde også en veiarbeider og en pensjonist som følge varmen.

Frankrike

Totalt fire atomreaktorer er stengt i Frankrike. Det franske energiselskapet EDF forklarer at vannet i elvene, som brukes til avkjøling, rett og slett er for varmt.

I helgen vender mange hjem fra ferie, mens utfarten starter for dem som har ferie i august. Det gjør at det blir trangt på franske veier. Allerede lørdag formiddag hadde myndighetene meldt om 670 kilometer med trafikk-korker på den svært hete asfalten.

Østerrike

I Wien ble politihunder i tjeneste under en sandvolleyballturnering blitt utrustet med spesialsko. Selv om temperaturene ikke ventes å overstige 34 grader, kan underlaget i solen passere 50 grader, og det er for varmt også for patruljerende hundepoter.

I nabolandet Sveits utstyrte politiet i Zürich for øvrig sine hunder med potesokker tidligere i uka.

Hvis fortauet føles varmt for en menneskehånd etter fem sekunder, er det også for varmt for hundepotene, advarte Zürich-politiet tirsdag.

Nederland

Hollandske myndigheter har stengt av deler av enkelte motorveier fordi asfalten har smeltet.

I byen Zwolle har myndighetene begynt å kutte grener fra rundt hundre poppeltrær. Frykten er at grenene skal knekke i varmen og utgjøre en risiko for både bilister og fotgjengere, ifølge kringkasteren NOS.

