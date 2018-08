Flere omkom i to småflyulykker i Sveits

NTB utenriks

Det første turistflyet hadde et voksent par og to barn om bord. Det begynte å brenne like etter at det styrtet i en skog i nærheten av småbyen Hergiswil på lørdag formiddag.

Myndighetene var nødt til å sende et helikopter for å slukke brannen før redningsmannskaper nådde fram til stedet, opplyser politiet i kantonen Nidwalden.

Flyet, som var på vei til Frankrike, ble totalskadd av flammene, men politiet har ikke bekreftet hvor mange som omkom. Hergiswil ligger ved Vierwaldstättersee, som er et populært turistmål.

Samme ettermiddag styrtet et annet turistfly inn i en fjellside i kantonen Grisons øst i Sveits. Helikoptre er satt inn i leteinnsatsen etter, men politiet opplyser at dødstallet lørdag kveld fortsatt er uklart. Flyet styrtet inn i det 3.099 meter høye Piz Segnas-fjellet i Glarus-alpene.

