Erdogan innfører sanksjoner mot amerikanske statsråder

Erdogan sier at sanksjonene er et svar på at USA har innført sanksjoner mot to av hans regjerings ministre i forbindelse med at en amerikansk pastor sitter fengslet i landet.

Pastoren Andrew Brunson ble pågrepet for to år siden, anklaget for å ha støttet terror ved å ha kontakt med kurdiske PKK og en omstridt opposisjonsleder.

Onsdag innførte Trump sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gul for å tvinge fram en løslatelse av Brunson. Begges kontoer og eventuelle eiendeler i utlandet blir frosset.

Som svar kunngjorde Erdogan lørdag at han innfører liknende sanksjoner mot USAs justisminister Jeff Sessions og landets innenriksminister.

Siden USA ikke har et innenriksdepartement som Tyrkia, er det uklart hvem han sikter til. Innenriksminister Ryan Zinke har blant annet oppsyn med USAs nasjonalparker, mens sikkerhetsministeren er Kirstjen Nielsen.

Begge de tyrkiske ministrene avviser at de har noen bankkontoer eller eiendeler i USA, og det er lite sannsynlig at de amerikanske ministrene har tilsvarende eiendeler i Tyrkia.

