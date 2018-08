Tyrkia nekter å vike for amerikanske sanksjoner

NTB utenriks

Det kom fram etter samtaler i Singapore mellom Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu og hans amerikanske kollega Mike Pompeo.

– Vi har hele tiden sagt at trusler og sanksjoner ikke kommer til å gi resultater. Det gjentok vi i dag, sa Cavusoglu etter møtet holdt i forbindelse med utenriksministermøtet til den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN.

Behandlingen av Brunson er et betent tema de to NATO-landene imellom. Pastoren ble pågrepet i oktober 2016, og anklages for å ha vært i kontakt med Kurdistans arbeiderparti (PKK) og Gülen-bevegelsen – begge regnet som terrororganisasjoner av tyrkiske myndigheter.

Selv nekter han for anklagene, og han får støtte fra USAs regjering.

– Vi mener han er offer for en urettferdig og urettmessig oppmerksomhet fra Tyrkias regjering, sa pressetalsperson Sarah Sanders i Det hvite hus.

Uttalelsen fra Sanders kom da USA onsdag varslet innføring av sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gul. Utenriksminister Pompeo sa i forkant av møtet med Cavusoglu at han håper sanksjonene får Tyrkia til å innse alvoret.

– Brunson må sendes hjem. Det samme gjelder andre amerikanere som blir holdt tilbake av de tyrkiske myndighetene, sa Pompeo.

