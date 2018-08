To eldre kvinner omkom i brann på pleiehjem i Danmark

NTB utenriks

Brannen brøt ut på Farsøhthus pleiehjem fredag kveld. Situasjonen ble beskrevet som svært alvorlig, selv om brannmannskap greide å få kontroll over brannen.

– Det er meget, meget alvorlig. Fire boliger er berørt av brannen, men vi har fått den under kontroll, sier beredskapsdirektør Kasper Sønderdahl til Ekstra Bladet.

– Det er sendt et legehelikopter og flere ambulanser til stedet, sier politiets operasjonsleder Michael Ørum.

Mannskap fra to brannstasjoner ble satt inn i slukningsarbeidet.

Like før klokken 20 opplyste Østjyllands Politi at det er opprettet et senter for pårørende. Flere krisepsykologer var også på vei for å snakke med pårørende og ansatte.

Pleiehjemmet er kommunalt. Det har 53 boliger fordelt på fem avdelinger, ifølge hjemmesiden.

Allingåbro ligger noen mil nord for Aarhus på østkysten av Jylland.