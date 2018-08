Rapport: 260.000 drept i Colombias borgerkrig

NTB utenriks

Rapporten er utarbeidet av offentlig etat og overlevert landets spesialdomstol i forbindelse med behandlingen av straffesakene mot tidligere FARC-soldater.

Av de mer enn 260.000 menneskene som har blitt drept de siste 60 årene, slår rapporten fast at 215.005 var sivile.

Tidligere undersøkelser har konkludert med at 220.000 mennesker ble drept i borgerkrigen mellom 1958 og 2012. Tallet har blitt stående som et symbol på den vanvittige blodbadet i landet, men nå synes altså vondt å bli til verre for colombianerne.

Krigsforbrytelser, angrep mot landsbyer og terrorangrep trekkes fram som de viktigste årsakene til at dødstallene har blitt så høye.

Paramilitære grupper sto bak minst 94.754 drap i perioden, slår rapporten fast. Geriljagrupper, hovedsakelig FARC, får skylden for 35.683 drap, mens sikkerhetsstyrker skal ha drept 9.804 personer. De andre drapene har man ikke kunne gi noen skylden for.

I løpet av de 60 årene forsvant mer enn 80.000 mennesker, og 70.000 av dem har fremdeles status som savnet.

I perioden 1948-1958, som ledet fram til borgerkrigen og gjerne kalles «La Violencia», antar man at mer enn 200.000 mennesker mistet livet. Disse tallene er altså ikke inkludert i rapporten, fordi venstreorienterte grupper som FARC ennå ikke hadde blitt dannet.

(©NTB)