NASA presenterte fremtidens romfarere

De ni skal bli de første astronautene som sendes opp i verdensrommet fra amerikansk jord siden romferjeprogrammet ble lagt ned i 2011.

Målet er at astronautene, sju menn og to kvinner, legger ut på romferd til Den internasjonale romstasjonen ISS allerede neste år.

Siden 2011 har NASA bare kunnet sende astronauter opp i verdensrommet i partnerskap med Russland og i russiskproduserte raketter og romkapsler. Prislappen er på over 600 millioner kroner per sete.

– Dette er stort for vårt land, og vi vil at Amerika skal vite at vi er tilbake, vi flyr amerikanske astronauter i amerikanske raketter fra amerikansk jord, sier NASA-sjef Jim Bridenstein.

Den første bemannede reisen blir etter planen en testflygning i en SpaceX Dragon-kapsel i april 2019.

De sju astronautene som ble presentert i en seremoni på Johnson Space Center i Houston, Texas fredag, er en blanding av nybegynnere og veteraner. De heter: Sunita Williams, Josh Cassada, Eric Boe, Nicole Mann, Christopher Ferguson, Douglas Hurley, Robert Behnken, Michael Hopkins og Victor Glover.

