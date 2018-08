FN fordømmer sykehusangrep i Jemen

NTB utenriks

– Dette er sjokkerende. Hundretusener av mennesker er avhengig av Al-Thawra, som er Jemens største sykehus, sier Lise Grande, FNs nødhjelpskoordinator for Jemen.

– Sykehus er beskyttet i henhold til folkeretten. Ingen kan rettferdiggjøre tap av liv, føyer hun til.

Medier kontrollert av houthi-opprørerne anklager den saudiledede koalisjonen for å stå bak det de mener var et luftangrep torsdag. Opprørerne hevder også at 170 mennesker ble såret i angrepet, i tillegg til de 20 som ble drept.

En talsmann for koalisjonen avviste fredag anklagene og hevdet i stedet at det var houthiene selv som bombet både sykehuset og et fiskemarked i byen.

Han framholdt også at det ikke er funnet skader som er i overensstemmelse med et luftangrep. I stedet mener han det var bombekastergranater avfyrt fra en avstand på 2,5 kilometer, som rammet sykehuset.

Hodeida ligger ved Rødehavet og har vært kontrollert av houthiene siden slutten av 2014.

(©NTB)