18-åring dømt til fengsel for terrorplanlegging i London

Safaa Boular fra Vauxhall ble kjent skyldig i juni og er den yngste kvinnen som er dømt for å ha planlagt terror på britisk jord. Moren og søsteren er tidligere dømt for terrorplanlegging, og familien omtales som den første britiske terrorcellen der samtlige involverte er kvinner.

Ifølge påtalemyndigheten ville Boular angripe det populære museet med granater og skytevåpen, planer som ble gjengitt i meldinger med en britisk IS-kriger, Naweed Hussain, i Syria.

Boular ville gifte seg med ham, men planene om å reise til Syria gikk i vasken da hun ble fratatt passet i 2016. 32 år gamle Hussain ble drept i fjor.

«Åpne øyne»

Boular ble også dømt for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til den ytterliggående islamistgruppa IS, skriver BBC. Juryen konkluderte med at hun planla å dø i et selvmordsangrep i Syria, men da det ikke lot seg gjøre, håpet hun i stedet å angripe British Museum.

Da dommer Mark Dennis forkynte straffen i en domstol i London fredag, sa han at Boular, på tross av sin unge alder, «visste hva hun gjorde og handlet med åpne øyne».

Mor og søster fengslet

Radikaliseringen av Boular startet ifølge BBC via internett da hun var 16 år og møtte den britiske IS-krigeren på Instagram.

Boulars 22 år gamle søster og 44 år gamle mor har tidligere erkjent straffskyld for terrorplanlegging. Søsteren, Rizlaine Boular, ble dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 16 år for å ha planlagt å angripe i nærheten av Parlamentet.

Moren, Mina Dich, ble dømt til seks år og ni måneders fengsel for å ha hjulpet døtrene.

