Zimbabwes opposisjonsleder fastholder at han vant valget

NTB utenriks

Uttalelsen kom torsdag ettermiddag samtidig som valgkommisjonen etter flere utsettelser gjorde seg klar til å offentliggjøre hvem som vant mandagens presidentvalg.

– Vi har vunnet dette valget. Det de har forsøkt å gjøre i det siste, er å tulle … det er fusk, det er manipulering, forsøk på å gjøre resultatet urent, og det vil vi ikke tillate, sa Chamisa.

Samtidig sier advokaten Kumbirai Mafunda at politiet har innledet en etterforskning av Chamisa og flere andre, blant dem opposisjonspolitiker Tendai Biti. De mistenkes for å ha oppfordret til vold og for å ha vært i besittelse av farlige våpen, ifølge advokaten.

I forbindelse med etterforskningen er det utstedt en ransakingsordre som gir politiet mulighet til å eventuelt konfiskere gjenstander som blir regnet som bevis.

Onsdag grep politi og soldater inn mot opposisjonstilhengere som demonstrerte mot at valgresultatet lot vente på seg. Tre personer ble drept av sikkerhetsstyrkene. Enkelte demonstranter satte fyr på bildekk og rev ned gateskilt, men både observatører, opposisjonen og menneskerettsaktivister mener at det ble brukt langt mer makt enn nødvendig for å stanse urostifterne.

(©NTB)